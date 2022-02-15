Türkiye'de Z Kuşağı araştırması! Mansur Yavaş sürprizi yüzde 73'ü Türkiye dışında yaşamak istiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 18-25 yaş grubunda yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğu; bunların büyük çoğunluğunun yaşamlarında ilk kez oy kullanacaklarının anımsatıldığı çalışmada, "Türkiye nüfusunun bu önemli grubunu farklı açılardan araştırmak ve ilgili bulguları ortaya çıkarmak hem gençliği daha iyi anlamak ve kavramaya yardımcı olacak; hem de politika yapıcı ve strateji geliştiricilere önemli bir veri sağlamış olacaktır" görüşüne yer verildi.