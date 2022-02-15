Uzman öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak kaç para oldu?

Kamuda ve özel sektörde çalışan binlerce öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kendi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Peki uzman öğretmenlik maaş farkı kaç para oldu ve fark ne zaman yatacak? İşte uzman öğretmenlik sınavı 2022 hakkında merak edilenler...

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Kamuda çalışan ve özel sektörde çalışan öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte öğretmenlerin hakları güvence altına alındı ve öğretmenlere kariyer fırsatı sunuldu. Kanunun en temel özelliği aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulamasının hayata sokulması oldu. Uzman öğretmenlerin maaşında 1000 TL, baş öğretmenlerin maaşında ise 2000 TL artış olacağı ifade edilmişti.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen maaşı arttı mı?

Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Daha önce ki yıllarda MEB tarafından yapılan uzman öğretemnlik ve baş öğretmenlik sınavlarına giren ve bu sınavları geçerek uzman öğretmen ve baş öğretemn unvanı alan binlerce kişi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Geçici Madde 1'de yer alan ifadeler şöyle: Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olanlar, bu Kanunun sağladığı haklardan yararlanır.

Erdoğan öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen sınıflarına yükselmesinin de mümkün olduğunu duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz. "

Uzman öğretmen maaşı 1000 TL ne zaman yatar?

Uzman öğretmenlerin maaşı yeni düzenleme ile birlikte bin lira artacak. Daha önce ortalama 7.000 ile 7.500 arası ner maaş alan uzman öğretmen yeni kanunla birlikte 8000-8.500 TL arası maaş alacak.

Kaç kişi uzman öğretmen oldu?

2022 yılı itibari ile kamuda 75 bin uzman öğretmen oldyğu öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 75 bin öğretmenin maaşında 1000 TL artış olacak.