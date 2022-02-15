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Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: ABD olmadan olmaz

Teröristbaşı Mazlum Kobani itiraf etti: ABD olmadan olmaz

ABD’nin Suriye’de kalması gerektiğini savunan Mazlum Kobani olarak bilinen PKK terör örgütü liderlerinden Ferhat Abdi Şahin “ABD olmadan Suriye’de siyasi çözüm olmaz” açıklamasında bulundu.

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PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye bağlı SDG’nin sözde komutanı Mazlum Kobani, ABD’siz ayakta kalamayacaklarını bir kez daha itiraf etti. 

Suriye’de ABD’nin desteğiyle ayakta kalan PYD’ye bağlı SDG’nin ele başlarından Mazlum Kobani, ABD’li Associated Press’e konuştu.

Kobani, “ABD olmadan Suriye’de siyasi çözümün olmayacağı inancındayız. Siyasi bir çözüme ulaşmak için ABD’nin kalması gerekiyor ve onların bu konuda rol oynaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

IŞİD lideri Kureyşi’nin öldürülmesine rağmen IŞİD tehlikesinin devam ettiğini savunan Kobani, Suriye’de siyasi bir çözüm için ABD güçlerinin Suriye’de kalmaları gerektiğini iddia etti.

“Suriye rejimiyle siyasi bir anlaşmaya varmak istiyoruz” diyen Kobani, “Bazı temaslarımız bulunuyor, zaman zaman bizimle iletişime geçiyorlar. Ama bir anlaşmayı kabul edecek noktaya gelmediler. Suriye rejimi 2011’e, 2011’deki olaylardan önceki zamana geri dönmek istiyor, fakat bu mümkün değil. Ayrıca onlara 2011’den önceki duruma dönmemizin imkansız olduğunu söyledik. Sahadaki şu an mevcut durumu kabul etmek zorundalar. Bu noktada uluslararası toplumun yardımcı olması gerekir.”

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