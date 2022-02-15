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Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

Adana'da bir kadın otobüs durağında kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü adama saldırdı.

Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Dr. Mithat Özhan Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

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Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

Durakta otobüs bekleyen bir kadın, kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiye tekme atıp saldırdı. Adamı çevredekiler uzaklaştırmaya çalışırken, genç kadını yanındaki arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

O anlar İhlas Haber Ajansı muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bu sırada mesaisi bitip eve gitmek için durağa gelen bir polis memuru da adamı kaçmaması için durakta tuttu.

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Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

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