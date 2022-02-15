7 öğrencinin tecavüze uğradığı Kur'an Kursu'nda işkence! Kur'an'la dövüp Kur'an'ı yere atıyordu

ERZURUM'da 7 öğrencinin belletmen H.A.'nın tecavüzüne uğradığı ortaya çıkan Diyanet'e bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'yla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin savcılıkta verdiği ifadeler kan dondurdu...

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Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuğun istismara uğramasının ortaya çıkmasının ardından, öğrencilere şiddet uygulayan yurt idarecileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan soruşturma izni beklenmesinden vazgeçildi. İsmail Saymaz, Yurt müdürleri N.K. ve H.P. ile temizlikçi U.G. için işkence suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. Dün Erzurum'da 10 çocuk ile ailelerinin ifadesi alınırken, 9 çocuğun anlattığı şiddet itirafları kan dondurdu. İşte İsmail Saymaz'ın köşesinden o ayrıntılar...

7 öğrenciye tecavüz edip o anların görüntüsünü çektirdi

Avukat Ahmet Kılınç ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden sorguya girdi. İşkence soruşturması M. ve U. adlı çocukların Avukat Kılınç'a anlatımı üzerine açıldı. Bu iki çocuk 15 kez tecavüze uğramıştı. Belletmen birine tecavüz ederken, diğerini kaydetmeye zorlamıştı. Çocuklar uğradıkları tecavüzün yanı sıra üç görevliden şiddet gördüklerini de söylemişti.

Belletmen bizi Kuran ile dövüyordu

M.'nin dün şöyle konuştu: "Müdür N.K. dersi yarım yapıp vaktinden önce giderek, bizi belletmen H.A.'ya teslim ediyordu. H.A. ders öğretmiyor, çay içip dolaşıyordu. N.K., beni ve arkadaşlarımı terlik ve sopayla acımasızca dövüyordu. Kolumda ve sırtımda morarmalar oldu. Tırnakları uzundu. Kulaklarımızı çektiğinde kulaklarımız çiziliyordu. Sırtıma yumruk atıyordu. Bu neredeyse her gün oluyordu. Hem Kuranla dövüyor, hem Kuran'ı yere atıyordu. Kuran'ın sayfalarını yırtıyordu. Bize 'Mal ve dangalak' diyordu."

'Dayak yemediğiniz gün oldu mu?'

Savcı, M.'ye şu soruyu yöneltti: "N.K.'nin sana ve arkadaşlarına şiddet uygulamadığı bir zaman oldu mu?"

M. şunları söyledi: "Kursa gelmediği günler hariç her gün sopayla, terlikle, bazen de rahleyle vuruyordu. Dersi vermeyenlere iki defa, verenlere bir kere sopayla sıra dayağı vuruyordu."

Temizlikçi de bizi her gün dövdü, temizliği bize yaptırdı

M., temizlikçi U.G. hakkında şöyle dedi: "Her gün şiddet uyguladı. Sopa ve yüzükle vuruyordu. E. ve A.'yı nefesleri kesilecek şekilde duvara yapıştırdı. H.P. 'Yapmayın' dediğinde tokat attı. Ceza olsun diye aç bırakıyordu. Yatış saatimiz 22.30 olmasına rağmen bizi 2-3'e kadar ders çalıştırıyordu. Çalışmayana şiddet uyguluyordu. Kursun temizliğini bize yaptırıyordu. Yer süpürdük, paspas yaptık."

Sopada 'Haydar' yazıyordu! 6 öğrencinin Kuran'larını yırttı

M ile birlikte tecavüze uğrayan U. ise Müdür N.K. hakkında ayrıca şu bilgileri verdi: "Sopada 'Haydar' yazıyordu. Sopayla sırtıma vurdu. Canım çok yandı. Aileme 'Bir daha yapmayacağım' demesine rağmen dövmeye devam etti. Beni 20 kez dövmüştür. Terlikle defalarca vurdu. L. rahlede ders çalışırken, kafasına yumruk attı. Yerde tokatladı. B'yi herkesten çok dövüyordu. Kimsesi yok diye... Derslerini vermediğinde 'Seni babanın yanına göndereceğim' diye tehdit ediyordu. Ödevimi okuyamayınca Fatiha sayfasını yırtıp yere attı. Kuranı yüzüme fırlattı. Altı arkadaşımın Kuran'larını yırttı. Atatürk resminin çerçevesi ve sopasını kırıp bize vurdu."

Tecavüz ettiği öğrencilere hırsızlık yaptırmış

Yetim B. "N.K. beni her gün dövüyordu. Tekme tokatla yerden yere vuruyordu" dedi. Üç görevlinin ifadesi bugün alınıyor. İdarecilere görevini ihmal ve kötüye kullanmak suçundan da soruşturma yürütülüyor. Tecavüzcü H.A.'ya çocuklara hırsızlık yaptırdığı için yağmadan işlem yapılıyor.