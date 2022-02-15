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Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi

 EDİRNE'de ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 14 bin 418 lira ceza kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edilirken araç içerisinde bulunan 3 düzensiz göçmen ise jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kent girişinde K.T.K'nin kullandığı 39 MA 0028 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü bir süre kaçtıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

Araç sürücüsü K.T.K'ye 10 farklı maddeden 14 bin 418 lira para cezası kesildi. Araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan araç içerisinde bulunan 3 düzensiz göçmen ise jandarma ekiplerine teslim edildi. Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar da telsiz anonsuyla ekiplerine teşekkür etti.

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