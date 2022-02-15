Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazla ilgili mahkemeden karar

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Kabaş, 11 Mart'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosunca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi gazeteci Sedef Kabaş’ın tutukluluk haline yapılan itirazı reddetti.

Böylece Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz ikinci kez reddedilmiş oldu. 26 Ocak'ta da Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, "Müvekkilim Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yaptığım itirazı Asliye Ceza Mahkemesi reddetti" demişti.

Kabaş 11 Mart’ta hakim karşısına çıkacak

İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.

Sedef Kabaş, TELE1'deki televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kabaş, savunmasında, “Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kast etmek istediğim, toplumu kucaklayan, birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ederim” demişti.