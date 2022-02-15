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Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?

Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?

Kamuda ve özel sektörde çalışan binlerce öğretmen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle kendi maaşlarında artış olup olmayacağını merak ediyor. Peki başöğretmen maaş farkı kaç para oldu ve fark ne zaman yataca, kimler başöğretmen olabilecek? İşte başöğretmenlik sınavı 2022 hakkında merak edilenler...

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Kamuda çalışan ve özel sektörde çalışan öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile birlikte öğretmenlerin hakları güvence altına alındı ve öğretmenlere kariyer fırsatı sunuldu. Kanunun en temel özelliği aday öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasının hayata sokulması oldu. Uzman öğretmenlerin maaşında 1000 TL, baş öğretmenlerin maaşında ise 2000 TL artış olacağı ifade edilmişti.

Başöğretmene 2 bin ilave maaş: 10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeler yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak. Ayrıca lisansüstü eğtim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeler, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergey düzenleyen maddenn yürürlük tarh se 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecbur hizmet harç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

Erdoğan öğretmenlerin uzman ve baş öğretmen sınıflarına yükselmesinin de mümkün olduğunu duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Uzman öğretmenlerimiz bir derece alacaklar ve maaşlarında 1000 TL artış olacak. Yüksek Lisans yapmış öğretmenlerimiz sınavdan muaf tutulacaklar. 10 yıllık uzman öğretmenler sınavda başarılı olduktan sonra baş öğretmen olacaklardır. Ayrıca maaşlarında 2 bin TL artışa gideceğiz.

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