Rusya'dan kritik hamle! Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.

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Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Vladimir Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını Duma'ya sunmuştu. Daha sonra iktidardaki Birleşik Rusya Partisi de, konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'yla istişare edilmesini gören bir tasarı sunmuştu.

Duma milletvekilleri, bugün yapılan oturumda RKFP'nin ve Birleşik Rusya Partisi'nin tasarılarından birinin seçilmesi için oylama yaptı.

RFKP'nin tasarısına 351 vekil 'evet', 16 vekil 'hayır' derken Birleşik Rusya'nın tasarısı 310 'evet' aldı.

Karar Putin'e sunulacak

Böylece Duma, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması için Putin'e başvurulması kararı aldı. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, oylamadan sonraki açıklamasında, kararın derhal imzalanacağını ve Putin'e sunulacağını söyledi.