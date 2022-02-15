Rusya'dan kritik hamle! Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.Abone ol
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Vladimir Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını Duma'ya sunmuştu. Daha sonra iktidardaki Birleşik Rusya Partisi de, konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'yla istişare edilmesini gören bir tasarı sunmuştu.
Duma milletvekilleri, bugün yapılan oturumda RKFP'nin ve Birleşik Rusya Partisi'nin tasarılarından birinin seçilmesi için oylama yaptı.
RFKP'nin tasarısına 351 vekil 'evet', 16 vekil 'hayır' derken Birleşik Rusya'nın tasarısı 310 'evet' aldı.
Karar Putin'e sunulacak
Böylece Duma, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması için Putin'e başvurulması kararı aldı. Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, oylamadan sonraki açıklamasında, kararın derhal imzalanacağını ve Putin'e sunulacağını söyledi.
Ukrayna'dan DUMA'nın kararına tepki
Ukrayna Dışişleri Başkanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda desteklediği sözde yönetimleri tanıması durumunda Minsk anlaşmalarından çıkmış olacağını söyledi. Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanıması ihtimalini değerlendiren Kuleba, şunları kaydetti: "Bu konuda, Ukrayna'nın değişmez pozisyonunu hatırlatmak istiyorum. Bu bölgelerin tanınması yönünde bir karar alınırsa, Rusya, tüm sonuçlarıyla birlikte fiilen ve hukuken Minsk anlaşmalarından çıkmış olacak. Bu konuda ortaklarımızı uyardık." Ukrayna Parlamentosu, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıları tanıma girişimini kınadı Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Rusya'nın, Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma yönündeki girişimlerini kınayan bildiriyi kabul etti. Bildiride, konuyla ilgili olası kararın, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, AGİT, NATO ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nce tanınmaması çağrısında bulunuldu.