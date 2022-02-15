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DSÖ duyurdu Avrupa'nın doğusunda Covid iki haftaya ikiye katladı

DSÖ duyurdu Avrupa'nın doğusunda Covid iki haftaya ikiye katladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 53 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nin doğusundaki ülkelerin çoğunda Kovid-19 vaka artışlarının son 2 haftada ikiye katlandığını duyurdu.

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Basın açıklamasında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, örgütün Avrupa Bölgesi'nde salgının son durumunu değerlendirdi.

Kluge, Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka görüldüğü ve 1,8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Kovid-19 ölümcül bir hastalık olmayı sürdürüyor." dedi.

Bölgede Kovid-19'un sağlık çalışanları arasında da yayıldığına dikkati çeken Kluge, "Sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranı geçen yılın sonunda 30 binlerdeyken son bir ayda 50 binlere yükseldi." şeklinde konuştu.

Kluge, aşılama oranının bazı ülkelerde düşük olduğuna da vurgu yaparak "Bölgede birçok kişi, Kovid-19'a karşı korumasız halde. Bosna Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan'da 60 yaş üstü nüfustan aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 40'ın altında." bilgisini paylaştı.

Aynı şekilde Bulgaristan, Gürcistan ve Kuzey Makedonya'da aşısını tamamlayan sağlık çalışanlarının yüzde 40'ın altında olduğunu belirten Kluge, Kovid-19'un Omicron varyantının hızlı yayılımını hala sürdürdüğünün altını çizdi.

Kluge, DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde "sadece bir haftada 25 binin üzerinde kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği" ve "son 2 haftada Rusya, Ukrayna, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'da vaka artış oranının iki katına çıktığını" belirtti.

Bölge ülkelerine virüsün yayılma hızının neden arttığını inceleme çağrısında bulunan Kluge, her ülkenin aşılama programını hızlandırmak için adım atması gerektiğini vurguladı.

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