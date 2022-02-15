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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı duyurdu! Artık evden çıkmadan halledilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamayı duyurdu! Artık evden çıkmadan halledilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni uygulamanın pilot illerde başlayacağını duyurdu. Uzaktan sağlık hizmetlerinde artık evden çıkmadan yatağa bağımlı, çocuk hastalar gibi ihtiyaç sahiplerin evde rapor hizmetinin sağlanacağı açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzaktan sağlık hizmetlerinde yeni uygulamaları böyle açıkladı:

-Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.

-Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İHTİYAÇLARI OLAN İLAÇ, MAMA, BEZ VE TIBBİ CİHAZLARI evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

-Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

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