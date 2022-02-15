Meteoroloji ve Orhan Şen'den hava durumu açıklaması! Kar yağacak mı İstanbul, Bursa, İzmir Isparta...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı buna göre bir süre ülke genelinde yağış görülmeyecek sıcaklık da mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan İstanbulluların kar beklentisi vardı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Şubat sonunu işaret etmişti. Uzman isim son yaptığı açıklamada bu ihtimalin ortadan kalktığını belirtti. İşte yurtta hava durumu...
Bir süredir devam eden yağışlar yerini güneşli ve soğuk bir havaya bıraktı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklamasına göre bugün ülke genelinde yağış yok. Peki kar ihtimali için uzmanlar ne diyor? İstanbul'a yeniden kar geleceği iddia edilmişti.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sibirya üzerinden Türkiye'yi etkileyecek bir dalganın geleceğini ve ay sonu itibari ile 2-3 gün sürecek kar yağışı beklendiğini bildirmişti. Uzman isim bu ihtimalin ortadan kalktığını açıkladı. Şen sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
-Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var.
-Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu'da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar.