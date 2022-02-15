Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK'teki karara tepki

Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasıyla ilgili tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

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Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer'in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği açıklamada, "TÜİK; resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK'in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Dinçer'in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Derin endişe duyuyoruz

Karar gazetesi haberine göre Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer'in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekilerek, "Uluslararası İstatistik Kurumu ve Uluslararası Resmi İstatistik Birliği, böyle bir dönemde Sait Erdal Dinçer'in Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından alınmasından derin endişe duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türk makamları güvence vermeli

TÜİK başkanlığı da dahil olmak üzere atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin tekrarlanan endişelerin durumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK'in çalışmalarında profesyonelliğin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt sunulmamakla birlikte, ISI ve IAOS, diğer benzer durumlarda olduğu gibi, resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK'in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz. Bu, yalnızca hükümete değil, genel olarak Türk toplumuna da hizmet eden ve güvenilir istatistiklere dayanan mali piyasalar da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından saygı duyulan Türkiye'nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı olacaktır."