BIST 2.046
DOLAR 13,64
EURO 15,48
ALTIN 811,21
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'den üzüntüye boğan haber! Depremde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti

İzmir'den üzüntüye boğan haber! Depremde sağ çıktığı binadan düşerek hayatını kaybetti

 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan bir kişi, geçtiğimiz günlerde aynı binadaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay 12 Şubat akşamı saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokakta bulunan ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi. Tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan (49), iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, binada bulunan dolabını sökmek için sokağa geldi.

Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz belli olmayan bir sebeple balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

30 Ekim'de ailesiyle birlikte sağ çıkmış
Öte yandan Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuncay Özilhan kimdir aslen nereli Migros'un sahibi ve ortakları kimdir?
Tuncay Özilhan kimdir aslen nereli Migros'un sahibi ve ortakları kimdir?
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Peugeot'nun 300 Serisi 10 nesildir başarı hikayesi yazıyor
Peugeot'nun 300 Serisi 10 nesildir başarı hikayesi yazıyor
Migros kimin sahibi kimdir? Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
Migros kimin sahibi kimdir? Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
NATO'dan Rusya tepkisi: Çekilme işareti göremedik
NATO'dan Rusya tepkisi: Çekilme işareti göremedik
Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?
Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?
Fethiye'de hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attığı iddia edilmişti mahkemeden karar çıktı
Fethiye'de hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attığı iddia edilmişti mahkemeden karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu kesilse de elektrik faturasını ödemeyecek: Ben donmam
Kemal Kılıçdaroğlu kesilse de elektrik faturasını ödemeyecek: Ben donmam
Bu papazdan vaftiz edilenler 20 yıl sonra gelen açıklamayla yıkıldı!
Bu papazdan vaftiz edilenler 20 yıl sonra gelen açıklamayla yıkıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı