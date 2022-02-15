BIST 2.046
DOLAR 13,64
EURO 15,48
ALTIN 811,21
HABER /  EKONOMİ

Enerji fiyatları en çok hangi ülkelerde arttı? Türkiye listede bakın kaçıncı sırada yer aldı?

Enerji fiyatları en çok hangi ülkelerde arttı? Türkiye listede bakın kaçıncı sırada yer aldı?

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamları vatandaşı bezdirdi. Türkiye enerji enflasyonunda OECD üyeleri arasında üst sıraları zorlarken, 2020 ile 2021 yılları aralık ayındaki değişime göre son bir yılda OECD ülkelerinde enerji fiyatlarının en çok arttığı 4. ülke oldu.

Abone ol

Türkiye’de elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatları son aylarda hızla artarken enerji enflasyonunda OECD üyeleri arasında üst sıralarda yer alıyor. 

Bu dönemde Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 49 olurken Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ortalaması yüzde 26 çıktı.

Daha üst sıralara çıkabilir
Elektrik ve doğal gaza 2022 başında yapılan zamlar henüz bu hesaplamaya yansımadığından önümüzdeki aylarda Türkiye’nin daha da üst sıralara çıkması söz konusu.

Türkiye’de elektrik faturaları ocak ayında yüzde 52 ile yüzde 127 arasında arttı. Akaryakıt fiyatları ise son 6 ayda yaklaşık yüzde 100 arttı.

Hükümet, elektrik ücretlerini düşürecek formüller ararken Avrupa ülkeleri de vatandaşlarına çeşitli yardımlar yapıyor. Enerji enflasyonu elektrik ve doğal gazın yanı sıra kişisel seyahat amaçlı araçlarda kullanılan akaryakıtı içeriyor.

OECD’nin enerji enflasyonu 2020 ile 2021 yılları aralık ayı arası değişimi yansıtıyor. Buna göre son 1 yıldaki enerji enflasyonun zirvesinde yüzde 73 ile Norveç var. Yüzde 56 ile Estonya ikinci sırada yer alırken Hollanda yüzde 54 ile üçüncü sırada.

OECD ülkelerinde yıllık enerji enflasyonu (2020-2021 Aralık ayı değişim)

Enerji enflasyonunun en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,3 ile Çekya ve yüzde 2,1 ile Slovakya. OECD ortalaması ise yüzde 26.

Diğer bazı ülkelerde Aralık 2021 itibariyle son bir yıllık enerji enflasyonu şöyle: İspanya ve İsveç yüzde 40, Yunanistan yüzde 33, ABD yüzde 29, İngiltere yüzde 25, Fransa yüzde 20, Almanya yüzde 18 ve İsrail yüzde 8.

Türkiye’de elektrik ve doğal gaza yapılan yüksek zamlar bu enflasyon oranlarına henüz yansımış değil. Türkiye’nin enerji enflasyonunda önümüzdeki aylarda daha da yukarı sıralara çıkması bekleniyor.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada yüksek elektrik faturaları var indirim olacak mı? Liderlerin elektrik faturasına bakın! Hüseyin Baş'a 4 bin 979 lira geldi Mehmet Özhaseki'den doğal gaz faturası açıklaması: 1000 liralık geliyorsa 4000 liradır Elektrik faturaları herkesi çarptı belgesi ortaya çıktı denilmişti gerçeği EPDK açıkladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi
Foto Galeri Adana'da otobüs durağında genç kadın taciz ettiği iddiasıyla adama saldırdı o anlar görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tuncay Özilhan kimdir aslen nereli Migros'un sahibi ve ortakları kimdir?
Tuncay Özilhan kimdir aslen nereli Migros'un sahibi ve ortakları kimdir?
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 10 terörist daha etkisiz hale getirildi
Peugeot'nun 300 Serisi 10 nesildir başarı hikayesi yazıyor
Peugeot'nun 300 Serisi 10 nesildir başarı hikayesi yazıyor
Migros kimin sahibi kimdir? Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
Migros kimin sahibi kimdir? Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?
NATO'dan Rusya tepkisi: Çekilme işareti göremedik
NATO'dan Rusya tepkisi: Çekilme işareti göremedik
Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?
Başöğretmen olma şartları 2022 maaş farkı kaç para olacak?
Fethiye'de hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attığı iddia edilmişti mahkemeden karar çıktı
Fethiye'de hamile eşini sigorta parası için uçurumdan attığı iddia edilmişti mahkemeden karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu kesilse de elektrik faturasını ödemeyecek: Ben donmam
Kemal Kılıçdaroğlu kesilse de elektrik faturasını ödemeyecek: Ben donmam
Bu papazdan vaftiz edilenler 20 yıl sonra gelen açıklamayla yıkıldı!
Bu papazdan vaftiz edilenler 20 yıl sonra gelen açıklamayla yıkıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü Dubai Expo'ya katıldı