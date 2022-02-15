Mustafa Latif Topbaş eşi ve çocukları kimdir? Mustafa Latif Topbaş ailesi

Türkiye'nin her ilinde binlerce şubesi bulunan BİM marketler kimin, sahibi kim soruları son günlerde merak edilenler arasında. Birçok ortağı olan BİM marketlerin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır. Peki kimdir Mustafa Latif Topbaş aslen nereli, kaç yaşında ve Mustafa Latif Topbaş eşi kimdir?

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81 ilin her ilçesinde hizmet veren, binlerce şubesi olan market zincir BİM'in sahibi kimdir, ortakları kim soruları merak konusu oldu. Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 21 mağaza ile faaliyete başladı. BİM, 2005 yılında halka açıldı. Peki kimdir BİM'in sahibi, ortakları kimler? BİM marketlerinin ortaklarından biri olan Mustafa Latif Topbaş genellikle eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılır ancak aslında bir akrabalıkları bulunmaz. İşte Mustafa Latif Topbaş hakkında merak edilenler...

BİM kimin, BİM Marketler sahibi kim:

Kamuoyuna yansıyan bu gelişmelerin ardından, BİM marketlerinin sahibinin kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. 'BİM kimin?', 'BİM marketlerinin sahibi kimdir?', 'BİM'in ortakları kimler?' soruları arama motorlarında en çok aratılan başlıklardan oldu.

İşte BİM'in sahibi ve BİM marketler hakkında detaylar...

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir indirim marketi zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.

Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır. 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.

BİM, Türkiye'nin dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'daki mağazaları 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de 8.407 (File süpermarketleriyle birlikte 8530) mağazası, Fas ve Mısır'daki mağazalarıyla birlikte toplam 9365 mağazası vardır.

Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Ülker'in gelini : 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa Latif Topbaş evli ve 4 çocuk sahibi. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş'ın damadı Ali Ülker, şu anda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

BİM'in sahibi ortakları kimdir:

BİM, 1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mehmet Fatih Saraç bulunan market zincirinin CEO'su ve kurucu ortağı ise Mustafa Latif Topbaş'tır.

Ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin yüksek kalite ve en uygun fiyat ile tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM'in portföyünde 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 750 ürün bulundurur. Çok sayıda özel markalı ürünü de müşterilerine sunmayı hedefleyen firma 1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka (private label) ürünü olan Dost Süt'ü piyasaya sürmüştü.

Şirket, Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote oldu. Mayıs 2021 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,40'i halka açık olarak işlem görüyor.

Şirket Türkiye dışındaki faaliyetlerine 11 Nisan 2009 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak başladı. 2014 yılı ikinci yarısında Mısır'da 46 mağaza açarak ikinci yurtdışı operasyonuna başladı. 2019 yılı sonu itibarıyla Fas'ta 497, Mısır'da 320 mağazası bulunur.

Şirket, 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girdi. BimCell'in abone sayısı 2012 yılı sonu 440 bin, 2013 yılı 700 bin, 2014 yılında 1 milyona ulaştı. 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 24 oranında büyüyen net satış toplamı 40,212 milyon liraya ulaşarak Türkiye gıda perakende pazarındaki bir numaralı pozisyonda kalmaya devam etti.

Şirket 2015 yılında, süpermarket formatındaki FİLE mağazalarını açtı. Süpermarket formatını File Mağazaları, satış yelpazesinde yaklaşık 4.200 ürün bulundurur; ürünlerin yüzde 35’i özel markalardan oluşur. 31 Mart 2021 itibarıyla FİLE formatında 133 mağaza bulunuyor.

Mustafa Latif Topbaş'ın kızı Ülker'in gelini : 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mustafa Latif Topbaş evli ve 4 çocuk sahibi. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş'ın damadı Ali Ülker, şu anda Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

BİM'in sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir:

Türk iş insanı olan Mustafa Latif Topbaş, 1995 yılında perakende mağazası olan BİM’in CEO'su ve kurucu ortağıdır. Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile karıştırılan Mustafa Latif Topbaş’ın Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına girdi. Daha sonra muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yaptı.

Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer aldı. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mustafa Topbaş, 1996 yılında Ülker ailesi ile ortak olarak Ak Gıda‘yı kurdu.

Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.