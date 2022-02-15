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BAE Türk dizilerine yasağı kaldırdı!

BAE Türk dizilerine yasağı kaldırdı!

Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan gerginliklerin sona erip ilişkilerin yeniden geliştirilmesinden iş dünyasının yanı sıra medya dünyası da nasibini aldı. Yasaklanan Türk dizileri artık BAE'de de gösterime girecek.

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BAE ile yürütülen yeni dönemdeki ilişkiler, olumlu meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu bağlamda Orta Doğu'nun yakından takip ettiği Türk dizileri, BAE'de de gösterime girecek. İlişkilerin kötü olduğu dönemde daha önce yasaklanan Türk dizileri bugün itibarıyla hem internet televizyonu platformlarında hem de televizyonlarda yayımlanmaya başlayacak.

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