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Bill Gates’ten mRNA aşılarına ilişkin açıklama: Soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak

Bill Gates’ten mRNA aşılarına ilişkin açıklama: Soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, katıldığı bir yayında mRNA aşılarının sadece Covid'i bitirmekle kalmayıp soğuk algınlığı ve gribi de ortadan kaldıracağını söyledi.

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Katıldığı yayında konuşan Gates, Pfizer- BioNTech ve Moderna tarafından corona virüs aşılarında kullanılan mRNA aşılarının, diğer hastalıklarda da etkili olabileceğinin altını çizdi.

Gates, "Bir yıl içinde aşı olduğumuz fikri olağanüstü. Geçmişte, aşıları geliştirmek beş yıl sürerdi" derken, "Aşılarımız olmasaydı, birçok ülkede ölüm sayısı gerçekte olduğundan iki kat fazla olurdu" diye konuştu.

NTV'de yer alan habere göre eski eşiyle beraber desteklediği Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla sağlık sektörüne yatırım yapan Gates, daha sonra mRNA aşılarının Covid nedeniyle hastaneye yatış oranları ve diğer hastalıklar için etkili olduğunu açıkladı.

Bill Gates, “Sadece pandemik aşılar için iyi değil” derken, "mRNA'yı çok daha iyi bir grip aşısı yapmak için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Microsoft’un kurucu ortağı, “Sonunda bu soğuk algınlığından, gripten ve corona virüslerden kurtulmak için yeterince iyi aşılar yapabilmeliyiz” şeklinde konuştu. 

Aşıların hamileler üzerindeki etkisi üzerine sorulan soruya ise Gates, hamile kadınların mRNA aşılarından fayda sağlayacağını savunurken, "Hamile kadınlar grip olduklarında, çocukları için çok daha kötü sonuçlar öngörüyor. Bu solunum yolu virüslerinden herhangi biri, ölüme neden olan bir forma dönüşebilir” dedi.

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