Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da "şampiyonluk" seferberliği

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Ahmet Dal, takımla taraftarı bütünleştirme seferberliği kapsamında iç saha maçları için ücretsiz servis hazırladıklarını ve bilet fiyatlarını büyük oranda düşürdüklerini belirtti.

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Ahmet Dal, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig yolunda telafisi mümkün olmayan maçlara çıkacaklarına işaret etti.

Bu zorlu süreçte en önemli güçlerinin her zamanki gibi taraftarları olduğunu ifade eden Dal, şunları kaydetti:

"Bu sezon özellikle evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın desteğiyle ligde en çok puanı toplayan takımız. Bu süreçte deplasmandaki kritik maçlarımızın yanı sıra evimizde karşılaşacağımız Eyüpspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Tuzlaspor, Kocaelispor ve Keçiörengücü bizi hedefe ulaştıracak önemli maçlardır. Son yıllarda özellikle Kovid-19 virüsü ve pandeminin etkisiyle futbolun en güzel tarafı olan seyirciler müsabakalara gidemediler. Test ve aşı zorunluluğu, tedbirler sayıları etkilese de virüsün etkisini yitirmesiyle yeniden eski özlediğimiz günlere dönüşümüz yakındır."

Kadınlar ve çocuklar maçları bu sezon ücretsiz izleyecek

Dal, taraftarlarının deplasmanda dahi takımı yalnız bırakmadığına işaret ederek, dondurucu soğukta iç sahada 24 bin kişilik stadı tamamen dolduran taraftarın, takımın son yıllardaki başarısında en büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Dadaşlar Grubu, Erzurumsporlular ve Palandöken Kartalları taraftar grupları önderliğinde özledikleri coşkulu ve heyecan dolu ambiyansı yaşayacaklarına inandıklarını aktaran Dal, "Eyüpspor maçıyla başlamak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan, 20 ilçemizle de ilçe merkezlerinden ücretsiz servisler düzenledik. Bilet fiyatlarında büyük oranda indirimler yaptık ve kadınlar ile çocuklara biletleri ücretsiz yaparak bir seferberlik ilan ettik. Tüm şehri, meydanlarımızı mavi-beyaz bayraklarla donatacağız. Yeniden şehrimizi şampiyonluk atmosferine sokacağız. Bilboardlarla sürekli bu heyecanı diri tutacağız." ifadelerini kullandı.

"Takımla taraftarın sevgisini, Süper Lig'e çıkarak taçlandıracağız"

Her kesimle el birliğiyle hareket edip takıma maddi ve manevi destek olacaklarını belirten Dal, şunları ifade etti:

"Gerek şehrimizde yaşayan, gerekse Erzurum kimliğini, Erzurumluluğunu diğer şehirlerde yaşayan tüm Erzurumluların sevdası büyük Erzurumspor'umuz için taş üstüne taş koyan, elinden geldiği ölçüde kulübümüze destek olan, bireysel veya toplu olarak bilet organizasyonları yapan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon yepyeni bir kadroyla, karakterli, birbirleriyle uyumlu, kazanmayı arzulayan, kaybetmeye tahammülü olmayan, yetenekli ve kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sorumluluğumuzun farkındayız. Yönetimimiz, sportif direktörümüz, teknik heyetimizle inşallah taraftarımızın enerjisini birleştirerek onların sevgisi ve ilgisini bu sezon Süper Lig'e çıkarak taçlandıracağız."