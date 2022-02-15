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Çekmeköy’de KDV denetiminde markete ceza yağdı indirim yerine zam yapmış

Çekmeköy’de KDV denetiminde markete ceza yağdı indirim yerine zam yapmış

Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi sonrası Çekmeköy’de marketlerde denetim gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri daha önce denetlediği marketlerden aldığı fiyatlarla KDV indirimi sonrası belirlenen fiyatları denetledi. Yapılan denetimde fiyat indirimi yapmadığı aksine ürünlere zam yaptığı tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı" nda açıkladığı KDV indirimi geçtiğimiz Pazartesi itibariyle uygulanmaya başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası temel gıda ürünlerinde yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e düşürüldü. Çekmeköy Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlerde KDV denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ürünlerde indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri daha önce denetlediği marketlerden aldığı ürünleri KDV indirimi sonrası yeniden alıp fiyat kontrolü yaptı. Yapılan denetimde A101 market zincirinin KDV indirimi yapmadığı aksine ürünlere zam yaptığı belirlendi. Fiyatlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 market hakkında zabıta ekipleri tutanak tutarak Tarım İl Müdürlüğüne gönderdi.

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