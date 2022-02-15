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Konya'da milli parkta avlanan 9 avcıya 80 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da milli parkta avlanan 9 avcıya 80 bin lira ceza kesildi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında belgesiz olarak avlanırken yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari ceza ve tazminat cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Konya Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasak olmasına rağmen kara avcılığı yaptığı öne sürülen 3 avcı yakalandı. Avcıların belgelerinin olmadığını saptayan ekipler avda vurulduğu tespit edilen 43 adet sığırcık kuşu ile 11 adet sakarmekeye imha edilmek üzere el konuldu.

3 avcıya milli park sahasında ateşli silahlarla avladıkları kuş ve su kuşları için idari para cezasının yanı sıra tazminat cezası da uygulanırken avda kullandıkları ruhsatsız 3 yarı otomatik av tüfeğine de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ekipler denetimlerinde farklı bir bölgede de belgesiz olarak avlandığı belirlenen 6 avcıyı yakaladı. Avcılara idari para cezası uygulanırken avda kullanılan 2 adet takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeğine el konuldu.

Her iki denetimde yakalanan 9 avcıya toplamda 80 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandığı öğrenildi.

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