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Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'e tazminat şoku

Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'e tazminat şoku

Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras’ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Nurseli İdiz’e açtığı manevi tazminat davasında mahkeme, İdiz’in 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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Menajer ve iletişim danışmanı Özgür Aras’ın, bir televizyon programında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Nurseli İdiz’e açtığı 5 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı. İstanbul 21.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
 Duruşmada beyanda bulunan Özgür Aras’ın avukatı, "Dosya içerisinde bulunan CD kayıtları ve tanık beyanları ile davamız ispatlanmıştır. Talebimiz gibi davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

Nurseli İdiz’in avukatı ise "Özgür Aras’ın iddiaları hukuki dayanaktan yoksundur. Davanın reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme, Özgür Aras’ın davasının kısmen kabul edilmesine ve Nurseli İdiz’in 4 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

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