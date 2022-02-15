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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim! Ahmet Davutoğlu açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim! Ahmet Davutoğlu açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefet partilerinin bir araya geldiği ittifak için aylar önce 'Türkiye İttifakı' ismini önerdiğini açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakına Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Demokrat Partinin katılmasıyla ittifak genişledi. Muhalefet partilerinin liderleri geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yuvarlak masa etrafında poz verdi.  İttifakın büyümesiyle liderler ittifak için yeni isim önerilerinde bulundu. Şu ana kadar gündeme gelen yeni isim önerileri ise 'Büyük Millet İttifakı', 'Türkiye İttifakı', 'Vizyon İttifakı' oldu.

7 aydır karar verilemedi
Konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, masadaki en sağlam isim önerisinin 'Türkiye İttifakı' olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından 7 ay önce yani ağustos ayında yapıldığını belirtti. Millet İttifakı, şu an hala isim konusunda belirsizlik yaşıyor.

(İSMAİL SAYMAZ)

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