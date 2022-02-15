BIST 2.038
DOLAR 13,62
EURO 15,48
ALTIN 810,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de kaçak kesim baskınında korkunç görüntü! Geriye kalan katır ve eşekler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de kaçak kesim baskınında korkunç görüntü! Geriye kalan katır ve eşekler kurtarıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken 6 hayvanın kesildiği tespit edildi.

Abone ol

İZMİR'in Konak ilçesi İşçiler Caddesi eski un fabrikası civarında kaçak kesim ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.

Kaçak kesim yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Baskında 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Hayvanlar koruma altına alındı. Katledilen tek toynaklı 6 hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi.

Kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişi kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını öne sürdü. Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Hayvanları katleden şahısların ağır para cezası alması beklenirken kaçak kesim yapılan alanda bağlı olarak bulunan katır ve eşekler ise kurtarılarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı
CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi
CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi
Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
AK Partili vekil Meclis'te kalp krizi geçirdi
AK Partili vekil Meclis'te kalp krizi geçirdi
Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler
Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim! Ahmet Davutoğlu açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim! Ahmet Davutoğlu açıkladı
THY'yi öven dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'a Ermeni lobisinden linç kampanyası
THY'yi öven dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'a Ermeni lobisinden linç kampanyası
Metaverse evreninin çocuk oyunu Roblox'ta skandal! Cinsellik sahneleri tepki çekti
Metaverse evreninin çocuk oyunu Roblox'ta skandal! Cinsellik sahneleri tepki çekti
Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'e tazminat şoku
Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'e tazminat şoku
Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar GS TV'ye konuştu: Belli özelliklerim var
Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar GS TV'ye konuştu: Belli özelliklerim var