İzmir'de kaçak kesim baskınında korkunç görüntü! Geriye kalan katır ve eşekler kurtarıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde kaçak kesim ihbarı üzerine yapılan baskında 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Kaçak kesim yapan 3 kişi suçüstü yakalanırken 6 hayvanın kesildiği tespit edildi.

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İZMİR'in Konak ilçesi İşçiler Caddesi eski un fabrikası civarında kaçak kesim ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon yaptı.

Kaçak kesim yapan üç kişi suçüstü yakalandı. Baskında 10'u katır, 3'ü eşek olmak üzere 13 hayvan kurtarıldı. Hayvanlar koruma altına alındı. Katledilen tek toynaklı 6 hayvana ait deri ve kesilen uzuvlar Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alınarak güvenli şekilde imha edildi.

Kaçak kesim yaparken yakalanan üç kişi kesimini gerçekleştirdikleri hayvanların kendilerine ait olduğunu, bağlı halde bulunan hayvanların ise kendilerine ait olmadıklarını öne sürdü. Suçüstü yakalanan üç kişi hakkında yasal işlem uygulanmak üzere ortak tutanak tanzim edildi ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.