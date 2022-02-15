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CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi

CHP'li eski vekil Mustafa Balbay'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na demokrasi eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) olağan kurultayının ertelenmesini eleştiren eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinden demokrasiyi esirgediğini yazdı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38'inci olağan kongresini erteleme kararını açıkladı. Kurultayın ertelenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiriler arttı. Cumhuriyet gazetesi yazarı eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, parti tabanının hareketlendirilmesi şansının değerlendirilmediğine dikkat çekti.

"Partinin içine yönelik çalışmayı en az seviyor"
Kılıçdaroğlu'nun diğer 5 parti ile birlikte Türkiye'ye demokrasi getirme çalışması yürütürken kendi partisinden demokrasiyi esirgediğini yazan Balbay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Merkezi, 15 Ocak'ta önümüzdeki temmuz ayında yapılması gereken 38. olağan kurultayı bir yıl erteledi. Gerekçe olarak da salgın ve erken seçim olasılığı gösterildi. Bu yıl erken seçim olmazsa 2023'te de zamanında seçim nedeniyle kurultay ertelenecek! Oysa tersi de düşünülebilirdi. 'İktidar kurultayı' adıyla parti tabanı hareketlendirilebilirdi. Kılıçdaroğlu çalışmayı çok seven bir kişi. Belki de partinin içine yönelik çalışmayı en az seviyor!

"Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi esirgememesi gerekiyor"
Tarihte CHP kurultayları çok sancılı olmuştur. Örneğin 1950-60 arasında dört olağan kurultay olmuş, en kısası dört gün sürmüştür. Ama o kurultayların enerjisiyle CHP ayakta kalmıştır. Beş parti ile birlikte Türkiye'ye demokrasi getirme mücadelesine giren Kılıçdaroğlu'nun partinin içinden de demokrasiyi esirgememesi gerekiyor. CHP örgütlerinin önümüzdeki seçime diri girmesi için bu kaçınılmaz."

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