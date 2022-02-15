BIST 2.038
DOLAR 13,62
EURO 15,48
ALTIN 810,58
HABER /  GÜNCEL

AK Partili vekil Meclis'te kalp krizi geçirdi

AK Partili vekil Meclis'te kalp krizi geçirdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Milletvekili Battal, ameliyata alındı.

Abone ol

Bugün TBMM’deki çalışmaları sırasında rahatsızlanan ve ardından kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırıldı. Battal, hemen ameliyata alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da milli parkta avlanan 9 avcıya 80 bin lira ceza kesildi
Konya'da milli parkta avlanan 9 avcıya 80 bin lira ceza kesildi
Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler
Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler
THY'yi öven dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'a Ermeni lobisinden linç kampanyası
THY'yi öven dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman'a Ermeni lobisinden linç kampanyası
Metaverse evreninin çocuk oyunu Roblox'ta skandal! Cinsellik sahneleri tepki çekti
Metaverse evreninin çocuk oyunu Roblox'ta skandal! Cinsellik sahneleri tepki çekti
Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar GS TV'ye konuştu: Belli özelliklerim var
Galatasaray'ın yeni oyuncusu Erick Pulgar GS TV'ye konuştu: Belli özelliklerim var
Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul projesi emlak projesidir
Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul projesi emlak projesidir
Bill Gates’ten mRNA aşılarına ilişkin açıklama: Soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak
Bill Gates’ten mRNA aşılarına ilişkin açıklama: Soğuk algınlığı ve gribi ortadan kaldıracak
Çekmeköy’de KDV denetiminde markete ceza yağdı indirim yerine zam yapmış
Çekmeköy’de KDV denetiminde markete ceza yağdı indirim yerine zam yapmış
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor
İstanbul'da trafiği rahatlatacak Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin inşaatı atıl durumda bekletiliyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ankette dikkat çeken sonuç
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ankette dikkat çeken sonuç