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Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da çocuk parkında dehşet! Kendi köpeklerini tabancayla öldürdüler

BURSA merkez Osmangazi ilçesinde köpeklerini dolaştırmaya çıkaran iki kişi köpeklerin kendilerine saldırması nedeniyle pitbull cinsi köpekleri çocuk parkında başlarına ateş ederek öldürdü. Olay yerinden ayrılan zanlılar polisin operasyonuyla yakalandı.

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BURSA merkez Osmangazi Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde Okan P. ve Mehmet Olcay U., arkadaşları Y. K. ve C.Ç. ile iki pitbull köpeği çocuk parkında dolaştırmaya çıkardı. İddiaya göre; bir süre dolaşan köpekler kendi aralarında kavga etmeye başlayınca Mehmet Olcay U. ve Okan P., birbirlerine zarar veren köpekleri ayırmak istedi. Ayrılan köpekler bu kez Mehmet Olcay U. ve Okan P.'ye saldırmaya çalıştı. Köpeklerin saldırısını önlemek isteyen şahıslar kurtulamayınca Y.K. ve C.Ç.'nin yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabancaları istedi. Şahıslar kendilerine saldıran köpeklere defalarca ateş ederek iki köpeği öldürdü. Köpeklerden biri olay yerinde ölürken diğeri ise yerde dakikalarca can çekişti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri yönlendirildi. Bir köpeğin öldüğü, diğerinin can çekiştiğini gören ekipler Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bilgi verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri köpeklerin ikisini de alarak barınağa götürdü. Belediye ekiplerinin yaralı olarak götürdüğü köpek de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saklandıkları evde yakalandılar
Çocuk parkında çevresinde araştırma yapan polis ekipleri yerde iki adet boş kovan buldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS ekipleri mahallede başlattığı çalışmada olayı gerçekleştiren 4 kişiyi saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Tabancaları sakladıkları yeri ekiplere gösteren şahıslar tabancalara el konulmasının ardından gözaltına alındı. 4 şüpheliden köpeklerin sahibi olan Mehmet Olcay U.'ya PETVET sistemine kayıt işlemi yaptırmadığı iki köpek için 28 bin 964 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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