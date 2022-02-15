Barış Pehlivan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı

Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel cezalarının kesinleşmesi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu.

Koronavirüs önlemi nedeniyle serbest bırakıldılar

Kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, Kovid-19 önlemleri kapsamında izinli olarak çıktılar.

NE OLMUŞTU?

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bir dönem yöneticileri olduğu Odatv'de, Libya şehidi MİT mensubunun cenazesine dair bir haber yayınlandı. Haberde, Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenazesinden bahsedilmiş ve MİT mensubunun kimliği ifşa edilmişti.