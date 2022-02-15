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Kocaeli'de bir kişi karakolun önündeki polis otosunu yaktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de bir kişi karakolun önündeki polis otosunu yaktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde karakolun önündeki polis otosunu yakan şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu değerlendirilen K.D., Şehit Bayram Özdere Polis Merkezi önünde duran polis otosunun üzerine yanıcı madde döktü. Yanan araca ilk müdahaleyi polisler ve vatandaşlar yaptı. Yangın hemen söndürüldü.

Aracı ateşe veren şahıs uzaklaşmak isterken görevli polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada olayın terör eylemi olmadığı belirtildi.

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