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Rusya ile kritik telefon görüşmesi! ABD talep etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya ile kritik telefon görüşmesi! ABD talep etti

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptıkları telefonda görüşmesinde, güvenlik garantileri taslağı konusunda istişarelere devam edilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Telefon görüşmesinin ABD tarafının inisiyatifle gerçekleştiği bildirildi.

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Devlet Başkanı Joe Biden 12 Şubat'taki telefon görüşmesinde istişarelerin sürdürülmesi yönünde karar alındığı ve bakanların da bu doğrultuda görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaştığı ifade edildi.

Lavrov'un diyalog çağrısında bulunduğu aktarılarak, "Lavrov, Washington ve en yakın müttefikleri tarafından ortaya atılan saldırgan retoriğin kabul edilemezliğine vurgu yaparak Rusya tarafından gündeme getirilen tüm meseleler üzerinde pragmatik bir diyalog çağrısında bulundu. Ayrıca dışişleri bakanları çeşitli düzeylerde yaklaşan temasların programını görüştüler" denildi.

Açıklamada ayrıca telefon görüşmesinin ABD tarafının inisiyatifle gerçekleştiği vurgulandı.

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