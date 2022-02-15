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Usta sanatçı Arif Şentürk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Usta sanatçı Arif Şentürk hayatını kaybetti

Söylediği Rumeli türküleriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta müzisyen Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Rumeli türküleriyle tanınan ve sanat hayatı boyunca 12 albümle sevenlerine ulaşan 81 yaşındaki Arif Şentürk, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Şentürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Arif Şentürk kimdir?

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi müzik okulunda eğitim alan Şentürk, 1975 yılında TRT amatör sesler sınavında başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi. Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk; Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle 'Deryalar, Ramize, Safiye' gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.

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