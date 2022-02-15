Karaman'da yol kenarında başından silahla vurulmuş ceset bulundu
KARAMAN'da yol kenarında başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Abone ol
KARAMAN Şeyh Şamil Mahallesi'nde elektrik trafosu yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Sanayide oto tamircisi olduğu öğrenilen Musa Karaçadır'ın (25) cenazesi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.