Reina'nın sahibi ünlü işadamına babalık şoku! Mahkeme Ali Ünal'a "babası sensin" dedi

İSTANBUL'da gece hayatının gözde mekanları ‘Reina’, ‘Suada’ ve ‘Ruby’ gibi gece kulüplerinin ortağı Ali Ünal’a mahkemeden şok haber. Ukraynalı Lyudmyla Chelapko, oğlunun babasının Ani Ünal olduğu iddiasıyla açtığı davayı kazandı. O çocuğun babası resmen ünlü işadamı Ali Ünal oldu.

Abone ol

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Ali Ünal ile Lyudmyla Chelapko 2003 yılında tanıştı. Çiftin 2005 yılında Timur adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. İddiaya göre Ali Ünal çocuğu kabul etmedi.

Çocuğunu 14 yaşına kadar yalnız başına büyüten Lyudmyla Chelapko, 3 yıl önce çocuğunun babasının Ali Ünal olduğunu öne sürerek babalık, nafaka ve 2 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Ali Ünal davanın reddedilmesini istedi

Davaya cevap veren Ali Ünal ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, çocuğun babasının Ali Ünal olup olmadığının tespiti ve DNA incelemesi için tarafları Adli Tıp Kurumu’na sevk etti.

Adli Tıp Kurumu: Yüzde 99,99 babası Ali Ünal

Adli Tıp raporunda Ali Ünal’ın yüzde 99,99 Timur Chelapko’nun babası olduğu tespit edildi. Kararını açıklayan mahkeme, Ukraynalı Lyudmyla Chelapko’nun açtığı babalık davasını kabul etti.

Lyudmyla Chelapko, oğlunu 14 yaşına kadar tek başına büyüttüğünü söyledi.