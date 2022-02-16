Ekrem İmamoğlu ihalelerin yüzde 5'ini HDP'ye, yüzde 25'ini CHP'ye kalanı İYİ Parti'ye veriyor

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'dan flaş Ekrem İmamoğlu ve HDP kulisi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinin sadece yüzde 5'ini bize, bizim arkadaşlarımıza veriyor. Yüzde 70'i İP'lilere, yüzde 25'i de CHP'lilere veriliyor. Aslan payı İYİ Partililerde" dedi.

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Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ortalığı karıştıracak bir kulis bilgisini paylaştı. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, İmamoğlu'nun belediye ihalelerinde aslan payını yüzde 50 ile İYİ Parti'ye verdiğini belirterek, "Bundan Biz de rahatsızız CHP'de" dediğini iddia etti. İşte Şebnem Bursalı'nın yazısının ilgili bölümü:

İmamoğlu, HDP'yi memnun edemiyor!

2023'te Millet İttifakı'nın ortak adayı olmayı, kendi genel başkanına rağmen her şeyden çok istediği ve bu anlamda İP ve HDP ile gizli ittifak içinde ilerlediği bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine de HDP'yi tam memnun edememiş ki Eşbaşkan Mithat Sancar'ın yakın zamanda bir arkadaş grubunda söylediği şu sözü CHP kulislerine kadar geldi:

İhalelerin yüzde 5'i HDP'ye, yüsde 25'i CHP'ye aslan payı İYİ Partililere...

"Ekrem İmamoğlu, belediye ihalelerinin sadece yüzde 5'ini bize, bizim arkadaşlarımıza veriyor. Yüzde 70'i İP'lilere, yüzde 25'i de CHP'lilere veriliyor. Aslan payı İP'lilerde. Bu durumdan CHP'liler de rahatsız biz de!"