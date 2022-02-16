KKTC'den Falyalı cinayeti zanlıları ile ilgili haberlere tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kumarhaneci Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye'ye kaçtığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, “Faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır'' ifadelerini yer verdi.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ı öldüren zanlıların cinayetin ardından sürat botu ile Türkiye'ye kaçtığı yönündeki haberlere sert tepki gösterildi. Açıklamada, olay gecesi Sahil Güvenlik Komutanlığının gerekli tüm tedbirlerin aldığı vurgulanarak, basında çıkan bazı haberlerin, şaşkınlık ve hayretle takip edildiği belirtildi.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın mevcut gemileri, botları ve karada konuşlu radar birimleri ile KKTC’nin 396 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ile 8 bin 807 kilometre karelik deniz yetki ve sorumluluk sahasında 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevi başında olduğu belirtilen açıklamada, “İddiaların aksine, saldırı sonrasında deniz alanında keşif ve gözetleme faaliyetleri en üst seviyeye çıkarılmıştır. Fikir beyan edenler 8 Şubat akşamı deniz durumunu göz ardı etmiş olmalıdır. Gerçek olan o günkü denizin fırtınalı, sahile yakın yerlerde 1,5-2 metre, açık denizde ise 2-2,5 metre dalga olduğunu ve denizin bu durumunda küçük/süratli teknelerin seyre çıkamayacağı hususunun dikkatlerinden kaçmış olmasıdır” denildi.

Eş zamanlı Türkiye Sahil Güvenlik birimleri ile irtibata geçilerek onlarında müteyakkız hale getirildiği aktarılan açıklamada, “Böylece karşılıklı deniz ve sahil şeridi boyunca deniz yolunun tamamında keşif ve gözetlemenin azami şekilde icra edildiğini bilmemeleri nedeni ile farklı yoruma gittikleri düşünülmektedir. Ayrıca olay öncesi ve sonrasında KKTC Kuzey kıyılarında mevcut limanlarından giriş-çıkış yapan yat ve sürat teknesi tespiti bulunmadığını belirtmekte fayda vardır” denildi.



Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat akşamında yaptığı basın açıklaması ile devam eden tahkikat sürecinde, faillere ve olayda kullanılan silahlara ulaşıldığı halkımız ile paylaşılmış ve gündemi işgal eden yorumlar beyhude kalmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Falyalı cinayeti

KKTC’de Falyalı’nın bulunduğu araca 9 Şubat’ta Çatalköy mevkiinde evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Falyalı ve şoförü Demirtaş’ın öldürüldüğü silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülen Veysel Sarı ve Musa Çiçek, "tasarlayarak adam öldürme", "kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma", "kasti hasar ve yerleşim yerinde ateş açma" suçlamalarından, Falyalı'nın 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık da silahlı saldırının olduğu gece kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma ve yerleşim yerinde ateş açma suçlarından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Falyalı cinayetiyle ilgili 6 kişi gözaltında tutuluyor.