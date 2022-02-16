Elektrik faturalarında indirim! Kritik toplantı bugün indirimi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Elektrik faturalarında indirimle ilgili gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Masada elektrik faturalarındaki indirimle ilgili seçenekler var. Elektrik faturalarına yapılacak indirimin miktarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 'milete Sesleniş' konuşmasıyla açıklayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından bugün Kabine Toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, başkanlığında kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve elektrik faturalarındaki yeni düzenleme olacak.

Ana gündem: Elektrik faturalarında indirim

Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere enerji faturalarındaki yükün azaltılmasına yönelik çalışma Kabinenin öncelikli gündem maddesi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın yürüttüğü çalışmaya ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak. Ardından da faturalarda ne kadar indirime gidileceği belli olacak. İŞte masadaki formüller:

1. alternatif: Alternatiflerden biri KDV indirimi: Gıdada yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğü gibi elektrikte de yüzde 18 olan KDV oranının indirilmesi gündemde. Ancak bu ticari işletmeler ile sanayi için değil, daha çok konutlar için öneriliyor.

2. Alternatif: Konutta indirimli tarifenin 240 kilovat saate çıkması: Konutlardaki indirimli tarife oranı 150 kilovat saatten 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Bu günlük olarak 7 kilovat saate denk geliyordu. Bunun günlük 8 kilovat saate, aylık ise 240 kilovat saate yükseltilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.

3. Alternatif: Küçük işletmelere kademeli tarife: Büyük işletmelerden ziyade bakkal, manav, kasap, berber, kuaför, lokanta, kahvehane gibi küçük işletmelerin üzerinde duruluyor. Bu işletmelerin belirlenmesinde ciro mu yoksa elektrik tüketim oranları mı esas alınacak diye bir tartışma söz konusuydu. Belli oranda elektrik tüketim oranlarının esas alınması eğilimi ağır basıyor.

4. Alternatif: Dağıtım bedelinde indirim: Bir alternatif de dağıtım şirketlerinin dağıtım bedellerinde indirim yapması yönünde. Meskenlerde ve küçük işletmelerde dağıtım şirketlerinin indirim yapması da alternatifler arasında yer alıyor. Dağıtım şirketlerinin maliyetlerinin dengelenmesi için de EÜAŞ’den firmalara verilen oranın yükseltilmesi gündemde.

5. Alternatif: Aile Bakanlığı katkısı: Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak sosyal yardım alan 2 milyonu aşkın ailenin elektrik faturalarının ödenmesinde destek sağlanıyor. Aile Bakanlığı geçen yıl birey sayısına göre 137.33 TL olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarını 206 liraya çıkarmıştı. Elektrik üretim desteği hanelerde bulunan birey sayısına göre farklılık arz ediyor. Aile Bakanlığı’nın destek verdiği aile sayısını arttırması da alternatifler arasında yer alıyor.

Cemevleri, Vakıflar ve dernekler Bu arada elektrik faturaları yüksek gelen cemevleri, vakıflar ve derneklerle ilgili çalışma gündemde. Ticari işletme kapsamında abonelikleri yapılan cemevleri, dernekler ve vakıfların mesken ya da meskene çok yakın bir tarife üzerinden ücretlendirilmesi üzerinde duruluyor.

KDA yüzde 1'e indi ancak tartışmalar bitmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde denetimlerin artacağı mesajını verdi. İndirimin raflarda fiyatlara yansıması ve ekonomiye etkisi Kabinenin gündeminde olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un denetimlere ilişkin bilgilendirme yapması bekleniyor.

Ekonomide yeni tedbirler

Ekonomide ek tedbirler de Kabinenin gündem başlıkları arasında. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışma konusunda Bakan Nureddin Nebati'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Nebati Londra temasları hakkında da bilgilendirme yapacak

Rusya-Ukrayna krizi

Toplantının gündem başlıkları arasında Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim olacak. 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları değerlendirilecek. Krizin çözümüne ilişkin atılacak yeni adımlar da Kabine Toplantısında ele alınacak.

Koronavirüs ve terörle mücadele

Her toplantıda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelenin yanı sıra terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlar da değerlendirilecek.