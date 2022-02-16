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Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetini bir çift eldiven çözdü! Markalı eldiven takıntısı yakalattı

Kumarhaneci Halil Falyalı cinayetini bir çift eldiven çözdü! Markalı eldiven takıntısı yakalattı

KKTC'de kumarhane ve otel işleten, sanal bahis siteleri sahibi Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme... Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Halil Falyalı cinayetinin işlendiği bölgede yere atılmış markalı bir çift eldivenin bulunduğunu söyledi. Saygı Öztürk, bu eldiveni alan kişinin de belgelendiğini yazdı.

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Kıbrıs’ın sanal bahis ve kumarhane sektörünün en büyük patronu olarak gösterilen Halil Falyalı cinayetinde KKTC'de 4 kişi tutuklanırken, Türkiye'de ise Söylemez Kardeşler Çetesi liderleri Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. Cinayetle ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü yazarı Saygı Öztürk "Falyalı olayını çözen eldiven" başlıklı yazısıyla o yeni gelişmeyi duyurdu.

Cinayetin işlendiği bölgede yere atılmış markalı bir çift eldivenin bulunduğunu belirten Saygı Öztürk, polisin bu eldivenden yola çıkarak katillere ulaştığını yazdı. Öztürk, "Uluslararası üne sahip marka ve aynı isimle Girne'de bulunan mağaza üzerinden yola çıktı. Belki de ilk kez kullanılan ve sonra atılan bu eldiveni kim almıştı. Mağaza görevlisi alıcıyı hatırladı. Ayrıca kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu bu kişinin eldiven aldığı da belgelendi. İşte, düğüm çözülmeye başlanmıştı" dedi. Saygı Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Çok profesyonelce işlenmiş bir cinayet
"KKTC'de olay pek olmadığı için polis de rahattır. Ancak Halil Falyalı'nın uzun namlulu silahlarla ateş edilerek öldürülmesi, olay yerinde silahın bulunmaması, MOBESE ve başka kamera kayıtlarının olmaması, cinayetin kolay kolay çözülemeyeceği izlenimi yarattı. Söylenen hep, “Çok profesyonelce işlenmiş cinayet” sözleriydi.

Olay bölgesinde yere atılmış bir çift eldivven
Olay bölgesinde yere atılmış bir çift, markalı eldiven bulundu. Belki ilk anda bir anlam ifade etmeyebilir ama, polis için önemli bir suç kanıtıydı. Zaten polislik de orada başlıyor. Bu eldivenden yola çıkıp bazı kişilere ulaşmanın mümkün olabileceği düşünüldü.

Eldiveni alırken mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı
Polis sabahı bile beklemedi. Uluslararası üne sahip marka ve aynı isimle Girne'de bulunan mağaza üzerinden yola çıktı. Belki de ilk kez kullanılan ve sonra atılan bu eldiveni kim almıştı. Mağaza görevlisi alıcıyı hatırladı. Ayrıca kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu bu kişinin eldiven aldığı da belgelendi. İşte, düğüm çözülmeye başlanmıştı.

Kalaşnikoflarda parmak izi bırakmamak için...
Önce Batmanlı Ömer Tunç yakalandı. Cinayet akşamı nerede, kiminle olduğu araştırılırken, Mustafa Söylemez adına ulaşıldı. Söylemez, cinayet sabahında uçakla Türkiye'ye dönmüştü. Onun yakalanması ve sorgulanması için KKTC polisi, KKTC'de görevli Türkiye'nin Emniyet Müşaviri ve İrtibat görevlisi aracılığıyla Mustafa Söylemez'in yakalanmasını istedi.
Bu arada cinayette kullanılan Kalaşnikof silahlar ve tabanca aranıyordu. Anlaşılıyor ki silahlarda parmak izi bırakmamak için eldivenler kullanılmıştı. 

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