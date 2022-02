Kocaeli'de iş adamını diri diri yakarak öldürdü! Yasak aşk çıktı: Ben yanından ayrıldığımda...

KOCAELİ'de 20 yıl önce iş adamı Mustafa Yılmaz'ın, yasak aşk yaşadığı kadının yakınları tarafından darp edildikten sonra aracı ile birlikte diri diri yakılmasına ilişkin tutuklanan 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 2002 yılında Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2002 yılında Körfez ilçesinde çelik konstrüksiyon işi yapan Mustafa Yılmaz bir anda ortadan kayboldu. Polis ekiplerinin araştırması neticesinde bir ipucu bulunamadı. 2020 yılında dosya yeniden incelenmeye başlandı. Yapılan incelemede Mustafa Yılmaz'ın yanında çalışan M.S. ile yasak aşk yaşadığı ve bu durumu öğrenen M.S.'nin kocası B.B'nin ise Kocaeli'ye geldiği belirlendi.



Bu durum üzerine daha sonra M.S.'nin 7 kişilik ailesinin yanlarına 3 kişiyi de alarak, Mustafa Yılmaz'ı kaçırdıkları, Körfez ilçesinde darp ettikten sonra diri diri aracına koyarak yaktıkları, aracı da uçurumdan attıkları tespit edildi. Tespitin sonrasında M.S., eşi B.B. ve ailelerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. Diğer şahıslardan 1’i adli kontrol, diğer 3 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava sürecinde tutuklu sanık olan ve ayrıca M.S.’nin babası olduğu öğrenilen S.S. vefat etti.







Yargılanmalarına devam edildi

'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanan sanıkların, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanık R.S., N.T., İ.K. ve A.S. hazır bulunurken, diğer tutuklu sanık olan O.K. ise hastalığı sebebiyle duruşmaya katılamadı.



"Ben M.S.’nin gönül rızası ile Mustafa’nın yanında olduğunu bilmiyordum"

Savunmasında Mustafa Yılmaz’ı öldürmediğini ve suçsuz olduğunu söyleyen N.T., "Bu işi yapmışsa M.S.'nin babası, kocası ve amcası yapmıştır. Bu işi ben yapmadığım gibi yapanı da görmedim. M.S.’nin amcası A.S., beni bularak kızları M.S.’yi bulamadıklarını söyledi ve onu bulmam için benden yardım istedi. Ben de Allah rızası için yardım ettim. Ben M.S.’nin gönül rızası ile Mustafa’nın yanında olduğunu bilmiyordum, ben M.S.’nin zorla tutulduğunu sanıyordum." dedi.







"Ben ayrıldığımda Mustafa Yılmaz sapasağlamdı"

N.T. "M.S.’yi bulduğumda onu ağabeyinin yanına Ankara’ya gönderdim. Daha sonra A.S., R.S., İ.K., S.S. ve ben konuşmak için barajın oraya gittik. Ben Mustafa Yılmaz’a 'Çocuklu kadınla nasıl ilişki yaşıyorsun?' diyerek tokat attım ve oradan arabayla ayrıldım. Ben ayrıldığımda Mustafa Yılmaz sapasağlamdı" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliye ve beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.