Saat 19.56'ya dikkat! '12 gün etkili olacak' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları
Astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner, Murat İpek 16 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova "16 Şubat Çarşamba günü Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor ve hemen akabinde Venüs ve Mars kavuşumu devreye giriyor. Aslan burcu özellikle risk almayla ve girişimcilikle, coşkulu hareket etmekle bağlantılıdır. Sahne sanatları, oyunculuk, tiyatro, eğlence mekanları Aslan burcunun yönetimindedir." diyerek bugünkü yorumunu paylaştı.
İşte Hande Kazanova'nın yorumu...
Dünya astrolojisi tarafından baktığımızda liderler, yöneticiler ve politikanın da Aslan burcu ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda gençler, çocuklar, çocukların eğitim hayatı, oyuncaklar, satış pazarlama alanları, eğlence sektörü bunlarla ilgili konu ve olaylar önemli olabilir. Borsa Aslan burcu yönetiminde demek ki bu Dolunay bu konuları hayatımızda daha fazla ön plana çıkartacak.
Mundane astrolojide Aslan Takımyıldızı kraliyet olaylarıyla, özellikle kralların ve kraliçelerin yükselişi veya ölümü, devlet başkanlarının seçilmesi veya ölümü, suikastlar, ayaklanmalar ve katliamlar, para birimi ve borsa, Vatikan ve Avrupa Birliği ile ilişkilidir.
Yine bireysel olarak baktığımızda bu dolunay zamanı egomuz artabilir ya da bize birilerinin diş göstermesi söz konusu olabilir. Aşırı gururlu ve olayları dramalaştıran bir yapıyla ele alabiliriz. İlişkilerimizde rahata ermek için büyük beklentilerden mümkün olduğunca kaçınalım. Hayatımızı idare etmek, kapasitemizi yükseltirken inisiyatif alan coşkun yapımızla hareket eden taraflarımızı ön plana çıkaracağız.