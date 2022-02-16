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Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 64 metre sürüklendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı: 64 metre sürüklendi

TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin kamyona ok gibi saplandığı 1 kişi ağır yaralandı. Feci kazada otomobil, çarptığı kamyonun arkasında takılı kalarak yaklaşık 64 metre sürüklendi.

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Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Malkara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 VE 1006 plakalı araç, aynı yönde giden F.G. idaresindeki 22 RN 763 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ok gibi kamyonun arkasına saplanan otomobil, olduğu yerden takılı kalarak yaklaşık 64 metre sürüklendi. Sürüklenme esnasında kamyon sürücüsü F.G., kazanın etkisiyle idaresindeki aracı emniyet şeridinde durdurabildi. O sırada otomobilde bulunan kadın sürücü C.A. ise sürüklenen otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye, 112 Acil Sağlık ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sevk edildi.



Sürücü yaralandı
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan bilinci kapalı sürücü C.A.’yı sıkıştığı yerden çıkararak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Bölgede bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak, kaza sebebiyle yolun trafiğe kapanmaması için araçların geçişini tek şeritten sağladı.



Kamyona takılan otomobili kurtarma çalışması başlatıldı
Kazadan dolayı kırık camların savrulduğu yolda temizlik işlemleri başlatılırken, kamyonuna ok gibi saplanan otomobilin olduğu yerden çekilmesi için çekici çağrıldı. Bu sırada polis ekipleri, kamyonun arkasına takılı kalan aracın daha fazla zarar görmeden kurtarılması için aracın havasını indirmeye çalıştı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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