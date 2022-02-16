Optimar birkaç saat önce geldi dedi yeni anketi paylaştı AK Parti'de düşüş CHP'de artış var

Optimar Araştırma son yapılan seçim anketini açıkladı. Anket verilerine göre 2021 son seçim anketiyle kıyaslandığında AK Parti'de düşüş CHP'de artış var.

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2023 seçimleri yaklaşırken yeni anket sonuçları yayınlanmaya devam ediyor. Ekonomik durumun ve elektrik faturalarının anketlere yansımasının merak edildiği şu dönemde, son olarak Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, "Analizi birkaç saat önce bitti" diyerek elindeki en güncel sonuçları paylaştı. Buna göre; AK Parti yüzde 36.5, CHP yüzde 26.7, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 10.2, HDP yüzde 9.7, DEVA ise 1.3 oy oranına ulaştı.

Erken seçim tartışmaları gölgesindeki Türkiye'de araştırma şirketleri, anket üstüne anket yapmaya devam ediyor. TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğunu yaptığı Eşit Ağırlık programına birçok araştırma şirketinin temsilcileri konuk oldu.

Elindeki son araştırmayı paylaştı

Sunucu Erdoğan Aktaş'ın "Elinizde güncel bir tablo veya sonuç var mı?" sorusu üzerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki birkaç saat önce bitmiş bir analizinin olduğunu ifade etti.

İşte o sonuçlar

Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı(kararsızların dağılmış hali):

Ak Parti : 36.5

Chp : 26.7

İyi Parti : 10.9

Mhp : 10.2

HDP: 9.7

DEVA: 1.3

Türkiye Değişim Partisi: 1.1

Memleket Partisi: 0.8

Saadet Partisi: 0.7

Büyük Birlik Partisi: 0.6

Yeniden Refah: 0.7

Gelecek Partisi: 0.5