Barış Pehlivan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline ilişkin yaptıkları haber nedeniyle cezaları onanan ve bunun ardından gidip adliyeye teslim olan gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı. Bu gelişmenin ardından Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi.

Abone ol

Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları tahliye edilmesinin ardından merak edildi. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar. Peki Barış Pehlivan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul üniversitesi iletişim Fakültesi, Gazetecilik bölümünden mezun olduktan sonra, 2004 yılında Leman Dergi Grubu’na bağlı bir kültür sanat dergisi olan Kaçak Yayın’da muhabir olarak çalışmaya başladı. CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan “Paranın Seyir Defteri” programında asistanlık, “Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu” belgeselinde yönetmen yardımcılığı, “Nohut Oda Bakla Sofa” belgeselinde ise editörlük yaptı. 5N1K programı için “Şah Mesud Suikastı” ve “Yabancılara Toprak Satışı” gibi haber ve dosyalara imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pehlivan, yaptığı birçok haber ve yazdığı birçok kitap nedeni ile birçok kez yargılandı ve cezaevinde yattı.

Türkiye’de oldukça önemli görülen birçok gazetecilik ödülüne layık görülen Barış Pehlivan, aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın da yönetim kurulu üyeliğini yapmaya devam ediyor. 2007 ve 2021 seneleri arasında Odatv.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Pehlivan 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaya başladı.

2005-2010 yılları arasında CNN Türk televizyon kanalında “Oradaydım” belgesellerini hazırladı ve ülkenin yakın tarihlerinde olan 2502den fazla olayı canlı tanıkları ile birlikte ekrana getirdi. “Sızıntı: Wikileaks’te Ünlü Türkler”, “Mahrem”, “Cendere” ve “Metastaz” gibi araştırma kitaplarında da imzası bulunan Barış Pehlivan’ın bu kitapları, yayımlandığı dönemde çok tartışılan ve uzun bir süre En Çok Satanlar listesinden inmeyen kitaplardandı.

Barış Pehlivan’ın Ödülleri

Çağdaş Gazeteciler Derneği, Rafet Genç Haber Ödülü – 2016

Yeditepe Üniversitesi, En iyi Çıkış Yapan Kitap Ödülü – 2018

Türkiye Yayıncılar Birliği, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Yazar Ödülü – 2019

Dil Derneği, Emin Özdemir Ödülü – 2019

Çağdaş Gazeteciler Derneği, İnceleme Araştırma Ödülü – 2020

Halit Çelenk Hukuk Ödülü – 2020