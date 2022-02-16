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Zincir Marketler milli güvenlik sorunu oldu! Devletin sıcak nefesini yakında enselerinde hissedecekler

Zincir Marketler milli güvenlik sorunu oldu! Devletin sıcak nefesini yakında enselerinde hissedecekler

Zincir marketlerin yüzde 7'lik KDV indirimini duyar duymaz fiyat artırıp sonra KDV indirimi yapmasıyla ilgili tartışma sürüyor. "Zincin marketler milli güvenlik sorunu haline geldi" diyen Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler" diyerek zincir market sahiplerine gözdağı verdi.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında marketlerin KDV indirimine rağmen ürünlerde fiyat düşüşüne gitmediğini yazdı ve “Enflasyonu, dövizdeki artışı fırsata çevirdiler, halkı sömürdüler şimdi de yetmemiş olacak ki, devleti soyuyorlar. En hafif tabiriyle durumun özeti budur” görüşünü dile getirdi. İşte Dilek Güngör'ün yazısından bazı satır başları...

Valla vatandaşı iyi çarpıyorlar
Bakmayın siz kapılarına, bacalarına "KDV'yi indirdik" diye yazmalarına... Dün bütün gün vatandaştan alışveriş fişi örnekleri geldi. Aynı ürünün fiyatı bir hafta önce KDV yüzde 8 iken neyse, KDV yüzde 1'e düştüğünde de değişmemiş... Nasıl oluyor demeyin. Valla vatandaşı iyi çarpıyorlar!

Cinlik yaparak yüzde 7'yi ceplerine indirecekler
Düşünün, devlet vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmak için temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indirecek. 30 milyar liralık gelirinden olacak. Bunlar akılları sıra 'cin'lik yaparak aradaki yüzde 7'yi vatandaşa yansıtmak yerine cebe indirecekler. Bu arada marketlerden 'ben toptan satışta yüzde 8 ödüyorum' diyen olursa inanmayın. Son kararla, temel gıda maddesi teslimlerinde toptan-perakende ayrımı kaldırıldı, her aşamada artık yüzde 1 KDV uygulanacak. Yani market ürünü toptan alırken de yüzde 1 ödeyecek, vatandaş perakende alırken de...

Bir hafta önceki fiyatlarını kontrol etsinler...
Haa, diyelim ki, market yeni kararın öncesinde malı yüzde 8 KDV'yle aldı. O zaman da zaten iade için Maliye'ye başvuruyorlar. Yani ceplerinden çıkan bir şey yok.
Şimdi marketlerde Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile zabıtalar etiket kontrolü yapıyor. Onlara tavsiyem, KDV'si yüzde 1'e inen her bir ürünün sadece şu andaki mevcut fiyatını ve KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını değil, bir hafta önceki fiyatını da kontrol etsinler. O zaman fotoğraf daha net ortaya çıkacaktır.

Devlete kafa tutan kapitalist çeteler...
Zira, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önce birçok ürüne zam yapılmış durumda... Belli ki, zincir marketler zincirlerini kırdı! Devlete bile kafa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü. O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler!

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