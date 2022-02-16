Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'

Münih Güvenlik Konferansı, dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerini 18-20 Şubat tarihlerinde Münih'te buluşturuyor. Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılması beklenen konferansın bu yılki sürpriz konuklarından birisi de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu konferansa, 'konuşmacı' olarak çağrıldı.

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"Uluslararası siyasetin Davos'u" olarak görülen Münih Güvenlik Konferansı (MSC) bu yıl da önemli konukları ağırlayacak. DW Türkçe'nin haberine göre konferansa davet edilen ve konuşma yapması beklenen sürpriz isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

18-20 Şubat tarihlerinde Münih'te yapılacak konferansa, 35'den fazla hükümet ve devlet başkanı, 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı ile çok sayıda ülkeden üst düzey yetkililer katılacak. Davetliler arasında, dünya ekonomisine yön veren isimler, teknoloji devlerinin temsilcileri, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bulunuyor.

Toplantıya kimler katılıyor?

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, toplantıda konuşma yapmaları beklenen önemli isimlerden.

Konferansta, Ukrayna krizi gibi dünyada yaşanan gerilim ve ihtilafların yanı sıra iklim ve çevre konuları, koronavirüs salgını ile mücadele, küresel ekonomide yaşanan sınamaların masaya yatırılması bekleniyor.

Çavuşoğlu ve Akar da katılıyor

2020 yılındaki Münih Güvenlik Konferansı'nda Macron'un katıldığı oturum

Türkiye'den geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konferansa katılmaları, ayrıca konferans marjında muhataplarıyla ikili bazı temaslarda bulunmaları bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu konuşmacı! Başka kimler var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise dünya metropollerinin demokrasilerdeki öneminin tartışılacağı oturuma katılarak, burada bir konuşma yapacağı öğrenildi. Programda son anda bir değişiklik olmaması durumunda, bu oturumun diğer konuşmacıları Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski olacak.

İmamoğlu, Kasım ayında da Glasgow'da yapılan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na da katılmış, uluslararası muhataplarıyla temaslarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son anda katılmaktan vazgeçtiği zirvede İmamoğlu, iki ayrı panele konuşmacı olarak katılmıştı.

Dünya siyasetinde gözler Münih'te

Küresel sorunlar, ihtilaflar ve çözüm yollarının ele alındığı Münih Güvenlik Konferansı, yapılan oturumların yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar arasında gayri-resmi temaslara olanak sağlaması açısından da önemli görülüyor.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze oturumların yapılamadığı konferans, bu yıl oldukça sınırlı bir katılımla düzenlenecek. Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında sıkı tedbirler uygulanacak ve her katılımcıdan, konferansın yapılacağı Bayerischer Hof'a girişlerde negatif Covid-19 test sonucu ibraz etmeleri istenecek.

Münih Güvenlik Konferansı ilk olarak 1963 yılında "Askeri Bilimler Buluşması" adıyla düzenlenmişti.

Yıllar içinde uluslararası güvenlik ve dış politika konularının da ele alındığı bir tartışma platformu haline gelen konferans, dünya liderlerini, çok farklı sistemlerle yönetilen ülkelerden bakanları ve siyasetçileri buluşturması nedeniyle, dünya siyasetinin Davos zirvesi olarak görülüyor.