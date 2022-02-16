3600 ek gösterge çıkıyor! Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklama maaşlar artacak
3600 ek göstergede bugün önemli bir viraj dönülüyor. Hükümet ve Memur-Sen, birçok meslek grubunu etkileyecek 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yaptı. Bakan Vedat Bilgin ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan toplantı sonrası açıklamalar geldi. Yeni düzenleme ile; milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem geliri hem emekli aylığı artacak.
3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri de katıldı. Toplantı öncesi vatandaşları bilgilendirmek için açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, adil bir düzenleme yapılacağını ifade etti.
Bakan Bilgin, enflasyona vatandaşların ezdirilmemesi kararlılığını vurguladı, Temmuz ayında da gerekenin yapılacağını söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek göstergede teknik çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek gösterge komisyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamalar şöyle:
Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur.
Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.