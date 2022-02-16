Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan, bir döneme damga vuran Müşerref Akay, Alişan'ın konuğu olacak. Hayatı ile de merak edilen Müşerref Akay aslen Çerkez kökenli ve 70 yaşında. 4 kez evlilik yapan Müşerref Akay'ın Tezhan Tezcan adında bir oğlu var. Peki Müşerref Akay gençliği nasıldı?

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Müşerref Akay bugün Alişan'ın konuğu olacak. Şarkılar ve buğulu sesi ile bir döneme imza atan şarkıcı Müşerref Akay'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Müşerref Akay kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Çerkez kökenli olan Müşerref Akay 70 yaşında. Türkiyem şarkısı ile tanınan Müşerref Akay 4 kez evlilik yaptı ve Mahmut Tezcan'dan Tezhan Tezcan adında bir oğlu oldu. Ayrıca vefat eden Nuray Hafiftaş'ın da manevi annesiydi.

Müşerref Akay kimdir:

Müşerref Akay, 1952 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Çerkez kökenlidir ve aslen Balıkesirlidir. Annesi Nebahat Akay’dır. Şeref adında erkek kardeşi vardır. Müşerref Akay, manken Şenay Akay‘ın da halasıdır.

Müşerref Akay, 14 yaşında Hürriyet gazetesinin açtığı ses yarışmasına katıldı. Aynı yarışmaya Selami Şahin de katıldı, orada onunla tanışıp iyi arkadaş oldular.

Eski eşi Mahmut Tezcan sayesinde şöhrete kavuşmuş bir Türk sanat müziği şarkıcısıdır.

1971 yılında Yılmaz Güney‘in ‘Baba’ filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. 1983 yılında Mahmut Tezcan yapımcılığında yapılan “Türkiyem” filminde başrolde oynadı. O yıllarda “Türkiyem” şarkısı ortalığı kasıp kavurdu, onun tanınmasını sağladı.

1984 yılında başrolünde Yılmaz Güney‘in olduğu “O’na Çirkin Kral Derlerdi” sinema filminde Müşerref Akay da rol aldı.

Evlilikleri :

1.eşi: 1969 yılında Mahmut Tezcan ile evlendi. Tezhan (d.1979) ve Halil İbrahim Tezcan (d.1974) adlarında iki oğlu var. Ocak 1985 ayında boşandı.

2.eşi: İkinci birlikteliğini tekstilci İlhan Kaprol ile 1991 yılından 1994 yılına kadar yaptı.

3.eşi: 2000 yılının yazında Azeri Ekber Gence ile evlendi. Şişli Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Telsim Ortaköy bayii olan Ekber Gence ve Müşerref Akay’ın şahitliğini Tamer Yiğit ile Nejdet Aksalı üstlendi. 2003 yılında boşandı.

4.eşi: 16 Ocak 2009 tarihinde sigortacı Emin Atalay ile evlendi. Nikah şahitliğini Adnan Şenses yaptı. 2012 yılında boşandı.