BIST 2.052
DOLAR 13,63
EURO 15,52
ALTIN 814,15
HABER /  EKONOMİ

Ziraat Bankası sermayesini 21,8 milyar TL artırıyor

Ziraat Bankası sermayesini 21,8 milyar TL artırıyor

Ziraat Bankası'nın sermayesinin 21,8 milyar TL artırılarak 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Abone ol

Kamu bankalarında sermaye artışı hamlesi Ziraat Bankası ile devam etti. Bankanın sermayesinin 21,8 milyar TL artışla 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.

Vakıfbank ve Halkbank'ta 13,4 milyar TL'lik artış kararı alınmıştı
Kamu bankalarının sermaye artışı konusunda ilk adımlar 9 Şubat tarihinde Halkbank ve Vakıfbank'tan gelen açıklamalarla atılmıştı.

İki bankaya da ayrı ayrı 13,4 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu kararı verilmişti. Bununla birlikte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Emlak Katılım Bankası'na da 500 milyon TL'lik sermaye niteliğinde kredi sağlanması kararlaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta 50 yıldır bu işi yapıyor! En az 15 defa elden geçiyor: Şuanda 3 kişi bu mesleği yapıyoruz
Sivas'ta 50 yıldır bu işi yapıyor! En az 15 defa elden geçiyor: Şuanda 3 kişi bu mesleği yapıyoruz
Kırklareli'nde görüntü mide bulandırdı! Kaçak 1,8 ton ete el konuldu
Kırklareli'nde görüntü mide bulandırdı! Kaçak 1,8 ton ete el konuldu
FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü
FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Kontrolden çıkıp dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var
Kahramanmaraş’ta feci kaza! Kontrolden çıkıp dehşet saçtı: Ölü ve yaralı var
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Yunanistan'a kaçacaklardı! Karar verildi
Yunanistan'a kaçacaklardı! Karar verildi
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'