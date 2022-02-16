Ziraat Bankası sermayesini 21,8 milyar TL artırıyor

Ziraat Bankası'nın sermayesinin 21,8 milyar TL artırılarak 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

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Kamu bankalarında sermaye artışı hamlesi Ziraat Bankası ile devam etti. Bankanın sermayesinin 21,8 milyar TL artışla 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Bloomberght'de yer alan habere göre bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi. Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.

Vakıfbank ve Halkbank'ta 13,4 milyar TL'lik artış kararı alınmıştı

Kamu bankalarının sermaye artışı konusunda ilk adımlar 9 Şubat tarihinde Halkbank ve Vakıfbank'tan gelen açıklamalarla atılmıştı.

İki bankaya da ayrı ayrı 13,4 milyar TL'lik sermaye enjeksiyonu kararı verilmişti. Bununla birlikte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Emlak Katılım Bankası'na da 500 milyon TL'lik sermaye niteliğinde kredi sağlanması kararlaştırılmıştı.