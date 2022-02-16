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Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması

Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması

İspanyol basını, Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'in Real Madrid'e transfer olacağını iddia etti ancak yıldız oyuncu sosyal medya hesabından haberleri yalanladı

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Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Mundo Deportivo gazetesi İspanyol devi Real Madrid'in Shane Larkin ile gelecek sezon için anlaşmaya vardığını öne sürmüştü.

Haberde transferin tamamen bitmediği ancak büyük aşama kaydedildiği vurgulanırken Larkin iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

"Tamamen asılsız"
Larkin, kişisel Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Bu dedikodular nereden geliyor bilmiyorum ama iddialar tamamen asılsız. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım ve görüşmedim. Bu sezonu Anadolu Efes ile en iyi şekilde bitirmeye odaklandım" ifadelerini kullandı.

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