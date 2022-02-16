BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,51
ALTIN 813,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
FETÖ’den ihraç komiser Mehmet Kargın çiftliğin gider çukurunda öldü

Adana Emniyet Müdürlüğünde görevliyken FETÖ ile irtibatlı olduğu öne sürülerek meslekten ihraç edilen ve aranması olan eski komiser, bir çiftliğin gider çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, FETÖ’den aranması olan Mehmet Kargın (48) Çamlıca Mahallesi'nde bir hayvan çiftliğindeki arkadaşının yanına gitti. Ancak Kargın burada gider çukuruna düştü.

Çiftlikte bulunanların yardımıyla Kargın, gider çukurundan çıkarıldı. Bu sırada olay yerine de sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Kargın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bunun üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı olayla ilgili çalışma başlattı.

Kargın’ın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra Kargın’ın cenazesi yakınları tarafından alınıp toprağa verildi.

21 ay tutuklu kalmıştı
Mehmet Kargın, Adana Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek 13 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alınıp 21 ay tutuklu kalmıştı. Kargın gözaltına alındığında “Biz utanacak bir şey yapmadık” diye tepki göstermişti. Daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kargın’ın FETÖ’den aranması olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Shane Larkin'den Real Madrid açıklaması
Adana'da acı olay Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek öldü
Adana'da acı olay Annesinin emzirdiği 2 aylık bebek öldü
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi Melih Mahmutoğlu maçın yıldızı oldu
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Müşerref Akay evli mi eşi ve çocukları kimdir? Oğlunun babası ilk eşi bakın kim
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Anayasa Mahkemesi'nden HDP'ye kapatma davasında ek süre
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'
Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'na 'konuşmacı' olarak çağrıldı! 'Uluslararası siyasetin Davos'u'
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
ODTÜ'de yemek ücretlerine yüzde 44 zam
Müşerref Akay kaç yaşında aslen nereli Müşerref Akay gençliği.
Müşerref Akay kaç yaşında aslen nereli Müşerref Akay gençliği.
Alkol ve tütünle devletin vergi geliri yükseldi
Alkol ve tütünle devletin vergi geliri yükseldi
Konutta KDV indirimi geliyor 150 metrekareyi aşan daire satışlarında ikili KDV sistemi
Konutta KDV indirimi geliyor 150 metrekareyi aşan daire satışlarında ikili KDV sistemi