Bülent Arınç'ı arayan mektup yazdığı FETÖ'cü Nusret Muğla'nın oğlu şoke olmuş

Bülent Arınç geçtiğimiz gün FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla'nın vefatında yazdığı mektupla gündem olmuştu. Nusret Muğla'nın oğlundan gelen yanıt niteliğinde açıklama bomba oldu. Mustafa Sait Muğla, 'Bülent Arınç'ı babası için aradığında onun damadıyla ilgili problemlerinden dert yandığını' belirterek aldığı cevapla şoke olduğunu söyledi.

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Cezaevinde koronavirüse yakalanan 86 yaşındaki FETÖ hükümlüsü Nusret Muğla’nın vefatının ardından Bülent Arınç, Twitter hesabından “Nusret Ağabeyin ardından…” başlıklı yazısını paylaşmıştı. Bülent Arınç gündeme oturan o mektupta, “Sana ve arkadaşlarına faydalı olamadığım gibi kendime de faydalı olamadım” demişti.

Medyascope‘a konuşan Nusret Muğla’nın oğlu Mustafa Sait Muğla, Bülent Arınç ile babasının ilişkisini anlattı. “Babam ‘Bülent abini ara, 65 yıllık dostluğun karşılığı bu mu? diye sor’ demişti diyen Mustafa Sait Muğla, Arınç'ı arayınca aldığı cevapla şoke olduğunu söyledi. İşte anlattıkları:



-“Bülent Arınç’la babamın ilişkisi samimi, dostane, abi-kardeş gibiydi. Ancak bu süreç başladığından beri bazı şeyler de bizim kulağımıza küpe oldu. Ben saygı duymuyorum.

Babam ‘Bülent abini ara, 65 yıllık dostluğun karşılığı bu mu? diye sor’ demişti.

-Biz bunları dile getirirken kendisi de kendi şikayetlerini dile getiriyordu, damadıyla ilgili konuları.

-Aradım kendisini, söylediklerim karşısında kendini ön plana koyup kendi ızdıraplarını, kendi problemlerini, damadıyla ilgili problemleri dile getirdi.

-Sanki çaresizmiş gibi, yapacak bir şey yokmuş gibi. Karşılığı bu oldu, biz de şoke olduk. Ben kendi adıma söyleyeyim şoke oldum.”

Lise yıllarından beri dostlardı

-“Benim gördüğüm kadarıyla AK Parti’nin iktidara gelmesine kadar ciddi ilişkileri vardı. Çok sık olmasa da bir araya geliyorlardı. İktidar olduklarında da belli bir yoğunluk, tempo içerisinde arada görüşüyorlardı. Dostlukları gençliklerinden başlıyor, zaten ailece de görüşürdük. Ben annesi Sevdiye teyzeyi çok iyi bilirim. Evlerinde, bahçelerinde çocukluğumuzda çok oynardık. Yani aralarındaki ilişki lise yıllarında bir dostluk, kardeşlik olarak başladığını babam da anlatırdı zaten.”